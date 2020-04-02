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02.04.20 11:08
Аэропорт "Рощино" может отменить работу по ночам из-за сокращения числа рейсов
"Рассматривается возможность введения сокращенного графика с 6 по 30 апреля. Окончательного решения еще нет, его примут накануне ввода", - отметил представитель компании.
По его словам, такое решение продиктовано сокращением числа рейсов. "Это связано со снижением пассажиропотока, авиакомпании отменяют рейсы", - пояснил он
"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. В январе 2017 года состоялось официальное открытие аэропорта после реконструкции.
"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.
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