Аэропорт "Рощино" может отменить работу по ночам из-за сокращения числа рейсов

02.04.20 11:08

© РИА Новости. Сергей Русанов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Рощино" (Тюмень) рассматривает возможность перехода только на дневной график работы - с 6 до 18 часов, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Рассматривается возможность введения сокращенного графика с 6 по 30 апреля. Окончательного решения еще нет, его примут накануне ввода", - отметил представитель компании.

По его словам, такое решение продиктовано сокращением числа рейсов. "Это связано со снижением пассажиропотока, авиакомпании отменяют рейсы", - пояснил он

"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. В январе 2017 года состоялось официальное открытие аэропорта после реконструкции.

"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.