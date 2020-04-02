Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области выросло до 12

02.04.20 11:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Липецкой области зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В настоящее время все заболевшие находятся в Липецкой областной клинической инфекционной больнице и получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Общее число пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек.

В Липецкой области введен особый режим самоизоляции граждан.