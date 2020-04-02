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02.04.20 11:16
Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде
"На этот раз заболевание выявлено у трех женщин и трех мужчин средних лет, которые праздновали день рождение в одной компании. Все они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Седьмой заболевший, мужчина средних лет, приехал в Калининград из Польши. Он находится в больнице, состояние удовлетворительное", - рассказали в штабе.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 30 марта заявил, что в регионе есть "условно зараженные, порядка 10 человек. Анализы, проведенные в местной лаборатории, требуют подтверждения лабораторий более высокого уровня". Среди этих людей есть и один заболевший врач, который заразился уже в регионе.
В Калининградской области по состоянию на 2 апреля обследовано 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека, в том числе 20 в специальном учреждении "Паруса надежды".
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