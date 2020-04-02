Новый министр здравоохранения назначен в Омской области

02.04.20 11:26

Фото пресс-службы правительства Омской области

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Советник губернатора Омской области Ирина Солдатова назначена новым министром здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

В четверг нового министра губернатор Александр Бурков представил главврачам медицинских учреждений и сотрудникам министерства здравоохранения.

Глава региона отметил, что Солдатова - по профессии врач-неонатолог - имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли. Он выразил уверенность, что омское медицинское сообщество будет поддерживать Солдатову в работе.

По мнению губернатора, именно командный подход должен помочь региону в условиях распространения коронавируса и продолжить путь развития после того, как вирус удастся победить, говорится в сообщении.

Ирина Солдатова окончила РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности "педиатрия". После окончания медуниверситета работала в Детской городской клинической больнице N13 им. Н.Ф.Филатова, а с 2013 года занимала должность заместителя главного врача. С 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы. С 2015-го по 2019-й работала заместителем министра здравоохранения Московской области. Является доктором медицинских наук, профессором РНИМУ.

В марте Солдатова приехала в Омск и стала советником губернатора Омской области Буркова по вопросам здравоохранения.

Отставку прежнего министра здравоохранения Дмитрия Вьюшкова губернатор Бурков принял накануне, удовлетворив его заявление об уходе с занимаемой должности.