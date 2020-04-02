Движение автомобилей из других регионов ограничат в Новгородской области

02.04.20 11:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Новгородской области намерены ограничить движение иногороднего транспорта в регионе.

Как сообщила пресс-служба правительства Новгородчины, такое поручение дал на заседании штаба по недопущению распространения коронавируса губернатор области Андрей Никитин.

"Прошу проработать вопрос и принять меры по ограничению движения иногороднего транспорта в пределах муниципальных образований. Понимаю, что сегодня закон позволяет при покупке автомобиля не менять госномер. В таком случае автовладельцу и пассажирам будет необходимо предъявить документ о прописке в регионе. Если этого нет, мы спрашиваем, на каком основании они здесь находятся", - цитирует Никитина пресс-служба.

Также глава региона поручил в течение предстоящей недели проработать вопрос электронной регистрации выхода из дома граждан, находящихся в режиме самоизоляции.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Новгородской области Роман Семенов, со вторника началось анкетирование иногородних граждан, приехавших в Новгородскую область. В анкетах гости региона указывают, где поселились, есть ли у них симптомы ОРВИ, были ли они недавно за границей.

По данным на 1 апреля в Новгородской области три подтвержденных случая COVID-19. Один из заболевших уже выписан из стационара.