Школьники Поволжья с понедельника начнут учиться дистанционно

02.04.20 11:35

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Образовательный процесс в школах Поволжья возобновится 6 апреля, учиться школьники будут с применением интернет-технологий.

Так, в школах Саратовской области предусмотрено дистанционное обучение на срок до 12 апреля, сказали в региональном Минобразования.

Образовательный процесс продолжится в дистанционном формате и в школах Йошкар-Олы.

"С 6 до 12 апреля включительно все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Йошкар-Олы переходят на дистанционную форму обучения", - сообщает мэрия города.

Обучение школьников будет проходить с использованием электронных образовательных и сетевых интернет-ресурсов, а также по темам и заданиям, выданным для самостоятельной подготовки на указанный период.

Учебно-методическая помощь учащимся будет осуществляться в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием ИКТ, через социальные сети, по e-mail и через мессенджеры.

Отмечается, что на сайтах городских образовательных учреждений создан раздел "Школа: ученикам, родителям, учителям", где размещены нормативные акты, определяющие изменение режима работы образовательных учреждений и условий реализации образовательных программ в период повышенной готовности, а также вся иная необходимая информация.

В ряде регионов готовы продлить сроки дистанционного обучения. Так, башкирские школьники будут учиться дистанционно как минимум две недели из-за ситуации с COVID-2019.

"Две недели как минимум обучение будет вестись в дистанционном режиме. Понимаю, что ситуация достаточно сложная как по региону, так и по стране. Вероятнее всего, что дистанционный режим будет продлен", - сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в четверг.

Он отметил, что если ситуация будет меняться в лучшую сторону, "если у нас не будет появляться новых заболевших, система готова вернуться в любой момент к штатному режиму и перейти на очное обучение".

В Башкирии школьники будут учиться с использованием обучающих интернет-платформ, педагоги смогут проводить онлайн-уроки для своего класса. Для районов, где отсутствует интернет-связь, предусмотрены варианты обмена бумажными материалами, их будет развозить по населенным пунктам дежурные учителя на школьных автобусах три раза в неделю.

Хажин также сообщил, что в период дистанционного обучения ряд провайдеров пообещали "поднимать скорость интернета до максимально возможных пределов, в каком бы формате ни шло обучение".

В республике будут действовать дежурные группы для очного обучения школьников начальных классов, рассчитанные на 15 человек и созданные для семей, в которых родители продолжают работать. "Таких групп немного, и школ таких очень мало", - отметил Хажин.

Школы в Татарстане также готовятся перейти на дистанционный режим обучения с 6 апреля.

"С 6 апреля мы планируем перейти на дистанционное обучение. Учителя будут преподавать из дома, школьники тоже будут учиться дома. Мы не можем сказать, сколько продлится такой режим обучения", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель пресс-службы министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

Ранее республиканские власти заявляли о продлении школьных каникул до 12 апреля.