Съемки на Ленфильме остановлены

02.04.20 11:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - На киностудии "Ленфильм" на текущей неделе приостановлены все работы по кинопроизводству, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в четверг.

"До последнего мы заканчивали работу над проектом Тимура Бекмамбетова в павильоне. В настоящее время никаких съемок нет. Все, кто могут, работают удаленно", - отметил собеседник.

По его словам, остановилась также работа над крупным проектом Алексея Германа-младшего "Воздух". "Сначала творческая группа никак не могла дождаться снега. Съемки о начале Великой Отечественной войне должны были проводиться на берегу Финского залива. Теперь работа в принципе остановлена", - отметили на киностудии.

Собеседник добавил, что в случае продления нерабочей недели через коллектив "Ленфильма" будет вынужден принимать какие-то решения о новых формах работы.

В конце марта, впервые в истории кино сцену воздушного боя стали снимать на "Ленфильме" в ходе реальной компьютерной игры. Бекмамбетов руководил съемками дистанционно. За уникальными съемками, которые проходили в павильоне "Ленфильма", можно было проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

Картина Бекмамбетова посвящена подвигу летчика Девятаева. Кинокартина Алексея Германа-младшего посвящена первому году Великой Отечественной войны. Съемки начались в 2019 году, должны были завершиться в 2020 году.