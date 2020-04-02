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02.04.20 12:04
Более 360 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Якутии
"Уже есть 361 аппарат ИВЛ, который можно использовать для лечения. Помимо этого, на средства резервного фонда республики и РФ мы докупаем 11 аппаратов и еще 13 - на средства от наших бизнесменов", - сказал он.
Кроме того, в ходе инвентаризации был определен коечный фонд.
"На сегодня мы имеем 8 тыс. 396 коек по республике, из них 694 койки непосредственно для размещения инфицированных коронавирусом", - отметил Николаев.
Глава республики уточнил, что в Якутии нет частных клиник с круглосуточным коечным фондом, поэтому такие медучреждения правительство будет привлекать только для тестирования и проведения вирусологической диагностики.
Кроме того, добавил Николаев, в республике в случае необходимости будут призваны на борьбу с инфекцией и специалисты других профилей.
"В Якутии прекращены все плановые приемы, даже в стоматологической поликлинике. Мы обучаем стоматологов по десяти модулям борьбы с коронавирусом - благодаря этому их можно будет привлечь на контроль легких случаев заболевания. Терапевтов сможем задействовать для более серьезных случаев", - подчеркнул глава республики.
Также в регионе сформирован двухмесячный запас необходимых лекарственных средств, запасы препаратов пополняются.
Как сообщалось, 30 марта на совещании с полпредами президента в федеральных округах Владимир Путин поручил провести инвентаризацию и пополнить имеющийся резерв аппаратов ИВЛ, лекарств, а также оценить фонд больничных коек и при необходимости нарастить его.
"Все должно быть еще раз сведено в единую базу данных, в том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать, если потребуется, все возможности, чтобы нарастить резерв свободных коек", - сказал глава государства.
По его словам, часть больниц на временной основе придется полностью перепрофилировать под лечение больных коронавирусом. "Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава", - сказал президент.
В Якутии было выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом. Четыре выздоровевших пациента были выписаны из больницы.
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