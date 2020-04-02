Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
02.04.20 12:04

Более 360 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Якутии

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
2 апреля. Interfax-Russia.ru - По поручению главы государства в Якутии проведена инвентаризация медучреждений, в регионе имеется 361 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.

"Уже есть 361 аппарат ИВЛ, который можно использовать для лечения. Помимо этого, на средства резервного фонда республики и РФ мы докупаем 11 аппаратов и еще 13 - на средства от наших бизнесменов", - сказал он.

Кроме того, в ходе инвентаризации был определен коечный фонд.

"На сегодня мы имеем 8 тыс. 396 коек по республике, из них 694 койки непосредственно для размещения инфицированных коронавирусом", - отметил Николаев.

Глава республики уточнил, что в Якутии нет частных клиник с круглосуточным коечным фондом, поэтому такие медучреждения правительство будет привлекать только для тестирования и проведения вирусологической диагностики.

Кроме того, добавил Николаев, в республике в случае необходимости будут призваны на борьбу с инфекцией и специалисты других профилей.

"В Якутии прекращены все плановые приемы, даже в стоматологической поликлинике. Мы обучаем стоматологов по десяти модулям борьбы с коронавирусом - благодаря этому их можно будет привлечь на контроль легких случаев заболевания. Терапевтов сможем задействовать для более серьезных случаев", - подчеркнул глава республики.

Также в регионе сформирован двухмесячный запас необходимых лекарственных средств, запасы препаратов пополняются.

Как сообщалось, 30 марта на совещании с полпредами президента в федеральных округах Владимир Путин поручил провести инвентаризацию и пополнить имеющийся резерв аппаратов ИВЛ, лекарств, а также оценить фонд больничных коек и при необходимости нарастить его.

"Все должно быть еще раз сведено в единую базу данных, в том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать, если потребуется, все возможности, чтобы нарастить резерв свободных коек", - сказал глава государства.

По его словам, часть больниц на временной основе придется полностью перепрофилировать под лечение больных коронавирусом. "Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава", - сказал президент.

В Якутии было выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом. Четыре выздоровевших пациента были выписаны из больницы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.04.20 12:54
Минобороны РФ: подготовка к параду Победы в Москве идет плану
.
  02.04.20 12:08
Столичные производители полностью обеспечивают материалами стройплощадку больницы в новой Москве
.
  02.04.20 11:55
Диагноз COVID-19 подтвержден у 2475 человек в Москве
.
  02.04.20 10:49
ФСИН опровергла слухи о появлении заболевших пневмонией в московских СИЗО
.
  02.04.20 09:20
Более 20 пациентов, перенесших коронавирус, выписаны из больницы в Коммунарке
.
  02.04.20 06:13
Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 19
.
  01.04.20 18:19
Мосгордума утвердила штраф за нарушения самоизоляции в Москве до 5 тыс. рублей
.
  01.04.20 15:53
Мэрия Москвы исключила утечку личных данных через "Социальный мониторинг"
.
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket