Более 360 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Якутии

02.04.20 12:04

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - По поручению главы государства в Якутии проведена инвентаризация медучреждений, в регионе имеется 361 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.

"Уже есть 361 аппарат ИВЛ, который можно использовать для лечения. Помимо этого, на средства резервного фонда республики и РФ мы докупаем 11 аппаратов и еще 13 - на средства от наших бизнесменов", - сказал он.

Кроме того, в ходе инвентаризации был определен коечный фонд.

"На сегодня мы имеем 8 тыс. 396 коек по республике, из них 694 койки непосредственно для размещения инфицированных коронавирусом", - отметил Николаев.

Глава республики уточнил, что в Якутии нет частных клиник с круглосуточным коечным фондом, поэтому такие медучреждения правительство будет привлекать только для тестирования и проведения вирусологической диагностики.

Кроме того, добавил Николаев, в республике в случае необходимости будут призваны на борьбу с инфекцией и специалисты других профилей.

"В Якутии прекращены все плановые приемы, даже в стоматологической поликлинике. Мы обучаем стоматологов по десяти модулям борьбы с коронавирусом - благодаря этому их можно будет привлечь на контроль легких случаев заболевания. Терапевтов сможем задействовать для более серьезных случаев", - подчеркнул глава республики.

Также в регионе сформирован двухмесячный запас необходимых лекарственных средств, запасы препаратов пополняются.

Как сообщалось, 30 марта на совещании с полпредами президента в федеральных округах Владимир Путин поручил провести инвентаризацию и пополнить имеющийся резерв аппаратов ИВЛ, лекарств, а также оценить фонд больничных коек и при необходимости нарастить его.

"Все должно быть еще раз сведено в единую базу данных, в том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать, если потребуется, все возможности, чтобы нарастить резерв свободных коек", - сказал глава государства.

По его словам, часть больниц на временной основе придется полностью перепрофилировать под лечение больных коронавирусом. "Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава", - сказал президент.

В Якутии было выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом. Четыре выздоровевших пациента были выписаны из больницы.