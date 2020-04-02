В Ленобласти 11 новых случаев COVID-19, в Череповце - три

02.04.20 12:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Коронавирус подтвердился у еще трех жителей Череповца, всего в городе теперь 12 заболевших, сообщает официальный сайт мэрии в четверг.

"Еще более 500 череповчан, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. Их продолжают контролировать оперативные группы полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области, за сутки еще одному жителю Череповца был поставлен предварительный диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом, в настоящее время четыре жителя города ждут официального подтверждения заболевания из референс-центра в Москве.

В свою очередь пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает, что по данным на 2 апреля, в регионе подтвердилось еще 11 случаев заболевания. "Тесты показали положительный результат у жителей Подпорожья, деревни Волнаволок (Подпорожский район), Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Щеглово (Всеволожский район)", - отмечает пресс-служба. Всего в регионе Covid-19 был выявлен у 31 человека, один житель уже поправился.

Как сообщалось, в Вологодской области с 30 марта был введен режим полной самоизоляции. Кроме того, приостанавливаются межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город будут развернуты контрольно-пропускные пункты. Доступ в Череповец будет ограничен для большегрузной техники, за исключением транспорта, доставляющего медикаменты и продовольствие. Особое внимание будет уделено автотранспорту с кодом другого региона, все пассажиры которого будут обязаны пройти термометрию. При этом, как отмечают в региональном правительстве, местным жителям въезд в город ограничен не будет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 31 марта ввел ряд ограничений, распространяющихся, в частности, на перемещение внутри региона. Позднее власти сообщили, что режим самоизоляции должны соблюдать жители тех населенных пунктов, где выявлены случаи заражения. Кроме того, по данным пресс-службы правительства области, в регионе прекращена работа стационарных и мобильных пунктов приема анализов на коронавирус. Сдать их теперь можно только на дому.