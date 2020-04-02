Татарстан ввел особый режим въезда-выезда в 14 городах республики

02.04.20 12:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Особый порядок въезда и выезда введен к четвергу в 14 городах Татарстана, сообщила официальный представитель президента республики Лилия Галимова журналистам на онлайн-брифинге в Казани.

"На сегодняшний день в республике 14 городов, в которых въезд и выезд осуществляется в особом порядке. Особый порядок означает, что сотрудники полиции, ГИБДД совместно с Росгвардией на въездах в эти города проверяют абсолютно всех въезжающих и выезжающих на наличие документов, справки с места работы, которая подтверждает, что гражданин в данный момент направляется на работу или выехал с работы и едет домой", - сказала Галимова.

Она уточнила, что особый режим въезда-выезда введен в 13 городах республиканского значения: Казани, Азнакаево, Альметьевске, Бавлах, Бугульме, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Нурлате и Чистополе, а также в городе Менделеевске. "Конечно, (на въезде создается - ИФ) скопление большого количества автомобилей и ощущение того, что город перекрыт. Но нет - сотрудники полиции ведут проверку по каждому индивидуально", - пояснила Галимова, отметив, что такая проверка требует времени.

С 30 марта в Татарстане введен режим обязательной самоизоляции.