Регионы получат субсидии на выплаты семьям с детьми 3-7 лет

02.04.20 12:37

© РИА Новости. Илья Питалев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило порядок предоставления субсидий регионам на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщает сайт кабинета министров.

"Подписанным постановлением государственная программа "Социальная поддержка граждан" дополнена правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно", - говорится в справке к документу.

Для предоставления субсидии власти региона должны представить в Минтруд заявку, где указывается необходимый объем средств в пределах субсидии, а также численность лиц, претендующих на получение выплат.

В случае, если у субъекта РФ в текущем финансовом году отсутствует потребность в субсидии, на основании письменного обращения неиспользованная часть может быть перераспределена между бюджетами других регионов, имеющих право на ее получение.

На получение выплат могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет, чей среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.