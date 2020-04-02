Подзаконные акты к законам по борьбе с COVID-19 кабмин утвердит до пятницы

02.04.20 12:46

© РИА Новости. Михаил Климентьев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Подзаконные акты к законам, направленным на борьбу с коронавирусом, должны принять до конца недели, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их - до конца недели. Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Стенограмма его выступления приведена на сайте кабмина в четверг.

Премьер отметил, что президент РФ подписал пакет федеральных законов в связи с распространением коронавируса, а теперь правительство "должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу".

"Здесь понадобятся документы, которые затрагивают самые разные сферы - от долевого строительства до рынка медицинских изделий", - сказал Мишустин.

По его словам, отдельные постановления правительства требуются также к законам об изменениях в Налоговый кодекс и к закону о банкротстве. Правительственные нормативные акты будут выпущены к президентским поправкам в закон о Центральном банке и касающимся Бюджетного кодекса.

На поддержку граждан с детьми 3-7 лет, если доход каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, ежемесячная выплата с 1 января составляет не менее половины прожиточного минимума ребёнка в соответствующем регионе. На эти цели будет выделено более 136 млрд рублей, из них почти 105 млрд - средства федерального бюджета, отметил Мишустин.