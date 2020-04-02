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02.04.20 12:53
Власти Карелии разрешили жителям дойти до парковки и выезжать на дачи
"Жителям республики можно покидать дом для поездок на дачу на личном транспорте. При этом необходимо брать с собой документ или его копию, подтверждающие право пользования загородным домом", - говорится в сообщении.
Также, согласно распоряжению, разрешается дойти до места парковки личного автомобиля.
Кроме того, к списку объектов, которым следует прекратить свою деятельность в республике, добавлены организации, оказывающие косметологические услуги.
Как сообщалось, власти Карелии 31 марта ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь, чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор, добраться до места работы. Также покидать место пребывания можно при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста и выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома. Кроме того, ограничена продажа алкоголя с 10:00 до 14:00 мск.
По данным на 2 апреля в Карели нет подтвержденных случаев COVID-19. Условно положительные диагнозы зафиксированы у четырех человек.
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