Власти Карелии разрешили жителям дойти до парковки и выезжать на дачи

02.04.20 12:53

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому жителям республики разрешается выезжать на дачные участки на период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Жителям республики можно покидать дом для поездок на дачу на личном транспорте. При этом необходимо брать с собой документ или его копию, подтверждающие право пользования загородным домом", - говорится в сообщении.

Также, согласно распоряжению, разрешается дойти до места парковки личного автомобиля.

Кроме того, к списку объектов, которым следует прекратить свою деятельность в республике, добавлены организации, оказывающие косметологические услуги.

Как сообщалось, власти Карелии 31 марта ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь, чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор, добраться до места работы. Также покидать место пребывания можно при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста и выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома. Кроме того, ограничена продажа алкоголя с 10:00 до 14:00 мск.

По данным на 2 апреля в Карели нет подтвержденных случаев COVID-19. Условно положительные диагнозы зафиксированы у четырех человек.