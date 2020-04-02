Минобороны РФ: подготовка к параду Победы в Москве идет плану

02.04.20 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идёт по графику, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Все идет по плану", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда" в четверг.

По его словам, никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет.

Конашенков заявил, что 1 апреля военные провели очередную тренировку парада.

Он сказал, что приняты "беспрецедентные меры профилактики" в связи с ситуацией с коронавирусом, у каждого участника парада три раза в день измеряют температуру.

"Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - сказал Конашенков.

В пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" ранее сообщили, что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы.

12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая.

По данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Никаких решений относительно альтернативных вариантов проведения Парада Победы в настоящее время не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что в связи с коронавирусом обсуждаются альтернативные сценарии проведения Парада Победы в РФ.

"Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений", - сказал пресс-секретарь.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения оперативного штаба.

По данным Минобороны РФ, в российской армии заболевших коронавирусом нет.