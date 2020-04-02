Кремль: федеральный центр не принимал решений о закрытии внутренних границ РФ

02.04.20 13:48

© РИА Новости. Илья Питалев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр не принимал решений о перекрытии межрегиональных границ в стране в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова спросили, нет ли в настоящее время указаний федерального центра об объявлении общефедерального перекрытия границ между регионами в связи с коронавирусом.

"Нет. Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет", - сказал пресс-секретарь.

Песков также высказал мнение, что все прогнозы относительно пика заболеваемости коронавирусом в РФ носят приблизительный характер, динамика будет зависеть от принимаемых мер.

"Пока любые прогнозы могут носить примерный характер. Существуют разные прогнозы, но не думаю, что я могу их сейчас озвучивать", - сказал пресс-секретарь президента.

"В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", - добавил Песков.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве заявляли, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на следующую неделю.

"Что касается повышения выявленных случаев, начало применяться тестирование, "Роспотребнадзор" раздал тесты не только государственным, но и частным учреждениям... Здесь мы будем видеть, естественно, рост подтверждения случаев. Но пик еще не достигнут, однако по прогнозам на сегодняшний день, пик из тех данных, которыми мы располагаем, должен приходиться на следующую неделю", - сказал замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Кроме того Буркин сообщил, что научно-клинический центр оториноларингологии за два дня смог развернуть в Москве 60 коек, а в перспективе планирует развернуть еще 180, 24 из которых - реанимационные.

В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло сразу на 771 и составило за весь период 3 тыс. 548 человек, выздоровели за весь период 235 человек, умерли - 30, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения этого заболевания в РФ.