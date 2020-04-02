Льготные кредиты и налоговые преференции предоставят бизнесу власти Юга

02.04.20 13:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пандемия коронавируса обернулась для многих сфер бизнеса временным запретом на осуществление деятельности. В этих условиях власти оперативно разрабатывают меры поддержки.

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

По сообщению властей Ставропольского края, введенные ограничения в большей степени затрагивают малый и средний бизнес. Губернатор региона Владимир Владимиров дал поручение проработать возможности оказания помощи предпринимателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации. На период действия в крае режима повышенной готовности любые проверочные мероприятия в отношении предпринимателей должны быть исключены.

Аналогичная мера принята и в Ростовской области. Так, по распоряжению губернатора Василия Голубева до 1 мая введен запрет на надзорные проверки бизнеса. Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. В случае нарушения данного распоряжения предприниматели могут обратиться на "горячую линию" или к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Глава Крыма Сергей Аксенов своими поправками в указ о режиме повышенной готовности от 1 апреля также запретил плановые проверки бизнеса.

В пакете мероприятий, принятых для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса на территории Волгоградской области, также значится требование приостановить до 1 мая 2020 года все плановые проверки предпринимателей.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Практически все регионы ЮФО и СКФО используют налоговые льготы в качестве механизма поддержки бизнеса. Как сообщал накануне журналистам министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, отрабатывается поручение губернатора региона о снижении налога на имущество для собственников помещений, которые сдают их в аренду.

"Правительство Ставропольского края принимает все меры для того, чтобы как можно эффективнее помочь нашим малым и средним предпринимателям. (. . .) Также мы сегодня проводим работу над тем поручением, которое дал губернатор, о том, чтобы снизить налог на имущество для площадей. Хотел бы обратиться к бизнесу, потому что вчера был посыл о том, что мы хотим услышать ответную реакцию от собственников помещений, которые, в свою очередь, уменьшат арендную плату для тех предпринимателей, которые арендуют данные площади", - сказал Крынин.

В соответствии с указом главы Дагестана Владимира Васильева от 31 марта, налоговая ставка для упрощенной системы налогообложения снизится в два раза, с 6% до 3% - для социальных предпринимателей, аграриев и представителей бизнеса, относящихся к специальному налоговому режиму, до 1% - для информационных технологий.

Кроме того, планируется снижение с 1,5% до 1% налога на имущество организаций. Подобные рекомендации будут даны муниципальным организациям.

Субъекты малого бизнеса Ростовской области в 2020 году могут получить отсрочку арендной платы за пользование государственным имуществом региона (за исключением земельных участков).

"Заплатить за аренду можно равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон", - говорится в тексте постановления губернатора.

Органам местного самоуправления Ростовской области рекомендовано принять аналогичные муниципальные правовые акты.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, власти города договорились с коммерческими арендодателями, чтобы они не брали с арендаторов плату в период действия ограничительных мер из-за коронавируса. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, на это согласилось большинство крупных арендодателей. Более того, они решили снизить арендную плату на определенное время после отмены всех ограничений.

"Аналогичные шаги мы приняли и в отношении предпринимателей, которые арендуют имущество у города", - уточнил глава города. Кроме того, на ближайшее заседание законодательного собрания Севастополя вынесен законопроект, который предусматривает снижение ставок налога по упрощенной системе до 1% и ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в два раза - до 7,5%.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить возможность отсрочки до 20 декабря платежей по арендной плате за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности республики, за период с начала апреля по конец июля. Пеня за просроченные в этот период платежи начисляться не будет.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Волгоградской области, для предпринимателей региона будут снижены ставки по налогам при упрощенной системе налогообложения - с 6% до 1% с доходов, а также с 15% до 5% с разницы между доходами и расходами. Кроме того, предприниматели на 3 месяца освобождаются от арендной платы за государственное и муниципальное имущество, а после этого срока получат отсрочку арендных платежей на полгода. Снизится также плата за размещение ярмарок и нестационарных торговых объектов.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - В ПОМОЩЬ

Власти Краснодарского края вводят дополнительные меры поддержки малого бизнеса, пострадавшего от ввода ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба администрации региона, краевой Фонд микрофинансирования готов предоставлять предпринимателям займы под 1% годовых.

"Максимальная сумма займа - 1 млн рублей под 1% годовых и отсрочка по оплате основного долга на 1 год. Средства займа могут быть направлены на такие безотлагательные нужды, как выплата заработной платы, оплата ежемесячных арендных платежей, оплата коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В список отраслей, которым сегодня необходима поддержка, включены автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организация дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Займы под 1% годовых могут получить предприятия, перепрофилировавшие свою деятельность под выпуск антисептических средств. За последнее время производственная мощность предприятий, выпускающих антисептические средства, была увеличена в 2,5 раза - с 15 тонн до 38 тонн в сутки. Однако сейчас и этого объема недостаточно, отмечал на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Потребность края - 100 тонн в сутки. Он акцентировал, что власти готовы оказать необходимую поддержку производителям. Благодаря содействию Минпромторга России предприятия края обеспечиваются необходимым сырьем.

"Со своей стороны край поддержит предприятия, которые оперативно перепрофилируются на выпуск антисептиков. Через региональный Фонд развития промышленности мы готовы выдавать займы до 30 млн рублей под 1% годовых", - отмечал губернатор Кондратьев.

Такой кредит фонд выдает в течение суток.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции поручил разработать меры поддержки бизнеса на региональном уровне.

"На федеральном уровне уже принят ряд первоочередных мер. К ним готовится второй пакет. Они помогут преодолеть сложные экономические условия, особенно малому и среднему бизнесу, отраслям экономики, пострадавшим от вынужденных ограничений. Наша задача - неукоснительно выполнять все поставленные задачи на региональном уровне и дополнить своими преференциями", - сказал Кумпилов.

По его словам, будет предоставлена широкая линейка поддержки субъектам МПС - от применения льготного налогового режима до реструктуризации долгов по кредитам. Глава Адыгеи поручил премьер-министру Александру Наролину создать штаб по устойчивому развитию экономики для выработки и реализации комплексных мер поддержки бизнесу.

Власти Карачаево-Черкесии на фоне ситуации с коронавирусом также окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу республики. Принимаемые меры позволят снизить экономические риски и нагрузку на малый и средний бизнес.

"Правительство Карачаево-Черкесии в ближайшее время примет на региональном уровне те меры поддержки, которые мы окажем малому и среднему бизнесу", - сообщил ранее глава КЧР Рашид Темрезов в своем обращении к жителям региона.

Основной указ о мерах поддержки бизнеса в связи с коронавирусом глава Крыма подписал 25 марта. В частности, Аксенов поручил Фонду микрофинансирования предпринимательства Крыма утвердить программу микрокредитования по ставке не более 3% на период до конца 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих действующие договоры микрозаймов, в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах деятельности (туризм, общественное питание, торговля непродовольственными товарами, бытовые услуги), а также расширить перечень целевого использования вновь выданных микрозаймов для выплаты зарплаты, погашения налоговых платежей, арендной платы и коммунальных платежей.

По данным правительства Севастополя, "максимально снижены" процентные ставки по кредитам государственных фондов.

"Прорабатываем вопрос и по коммерческим банкам. Обязательно будем добиваться, чтобы были отложены выплаты и не начислялись пени за этот период", - отмечал Развожаев.

Власти Волгоградской области выделили свыше 4 млрд рублей на поддержку предпринимательского сообщества. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации, первый региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса начал реализовываться с 31 марта.

Планируется снижение ставки с 8,5% до 1% по займам до 300 тыс. рублей сроком на 1 год предприятиям малого и среднего бизнеса по специальной программе Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области. Кроме того, предполагается сокращение размеров вознаграждения за предоставление поручительства Ассоциации "Гарантийный фонд Волгоградской области" для субъектов МСП (с 2% до 1%) до 25 млн рублей. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставляется отсрочка по оплате вознаграждения в случае пролонгации действующего кредитного договора под поручительство Ассоциации "Гарантийный фонд Волгоградской области" на срок до 6 месяцев.