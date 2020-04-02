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02.04.20 13:27
Госкомтуризм Башкирии рекомендует санаториям вести "листы ожидания"
"Я думаю, к 1 июня ситуация уже улучшится, надеюсь даже, что уже к середине мая. Поэтому с внутренним туризмом будет все хорошо. Мы сейчас порекомендовали всем санаториям, чтобы не потерять клиентов, чтобы они вели "листы ожидания", не бронировать номера, а вести такие листы по тем клиентам, которые хотели бы приехать в мае", - сказал он на брифинге в четверг.
Глава комитета уточнил, что в настоящее время в санаториях региона находятся отдыхающие, которые прибыли на лечение до введения норм о временной приостановке работы учреждений.
Также, комментируя ситуацию с ранним бронированием туров, Нафиков рекомендовал "всем деньги депонировать, "замораживать" до хорошей ситуации, затем воспользоваться этими средствами".
По его данным, за пределами страны сейчас находятся 355 жителей региона, в том числе, 22 ребенка, "растет число обращений от самостоятельных туристов".
В том же время, учитывая рост инфицированных COVID-19 по стране и в регионе в частности, присутствовавший на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что власти в случае необходимости готовы перепрофилировать ряд санаторных учреждений под инфекционные подразделения.
"У нас пока такая задача не стоит. Необходимое количество коек у нас доразворачивается. Но при неблагоприятном сценарии (развития событий -ИФ) мы будем рассматривать те санатории, которые находятся в непосредственной близости к нашим основным клиническим базам, крупным городам", - уточнил он.
Ранее со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что санаторный бизнес в Башкирии из-за распространения коронавируса "схлопывается", но по окончании эпидемии региональные власти будут искать ресурсы для его реанимации.
Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает более 150 учреждений, в том числе известные в России и за ее пределами многопрофильные лечебно-оздоровительные комплексы "Янган-тау", "Красноусольск", "Якты-куль", "Зеленая Роща".
По данным регионального Госкомтуризма, объём платных услуг в сфере туризма в 2019 году составил 13,52 млрд рублей, в том числе 4,94 млрд рублей - на санаторно-оздоровительные услуги (рост на 4,9% к уровню 2018 года). Турпоток превысил уровень 2018 года, составив около 2,7 млн человек.
Сообщалось, что по поручению премьера правительства РФ Михаила Мишустина до 1 июня приостанавливается бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России в связи с эпидемической ситуацией поручал Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ, субъектами РФ изучить возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией.
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