Операторы речных круизов отложили начало навигации в РФ до 1 июня

02.04.20 13:29

© РИА Новости. Владимир Вяткин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Ряд круизных компаний в России перенесли старт своих речных круизов с 24 апреля на 1 июня, сообщили в четверг порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Основанием для этого стало поручение правительства РФ "О временной приостановке размещения в санаториях, работе курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года".

"Многие теплоходы, на которых совершаются круизы по российским рекам, действительно имеют статус пансионатов, то есть предлагают не только экскурсионные, но и оздоровительные программы. Их распоряжение правительства касается напрямую", - сказали в пресс-службе.

В РСТ добавили, что май для круизных операторов - не самый высокий сезон. "Потери в этот месяц не критичны. Но вот если работу не возобновить в июне, это будет серьезный удар для отрасли", - подчеркивается в сообщении.

В целом представители круизных компаний считают, что нужно дождаться окончания действия ограничительных мер и сдвигать сроки, уже исходя из новых данных. "Многие теплоходы полностью готовы к навигации, и если появится возможность начать ее раньше, компании непременно это сделают", - сказали в РСТ.

Своим клиентам круизные компании предлагают поменять дату круиза и маршрут на 2020 или уже 2021 год без дополнительных сборов и с сохранением всех имеющихся скидок. При этом примерно половина туристов, которые переносят даты, выбирают 2021 год. В случае отмены речной поездки операторы гарантируют пассажирам либо скидку 25% на покупку любого круиза этой компании либо полный возврат средств за 48 часов до начала круиза.

В целом круизные компании надеются на возобновление спроса по окончании действия ограничений, особенно на фоне уверенного роста бронирований до обострения ситуации с коронавирусом.

"Если карантин не затянется, а россияне не перейдут на режим жесткой экономии, у российских круизов есть все шансы на рывок. В нынешней ситуации туристы могут опасаться поездок за рубеж, да и курсы валют весьма высоки. Поэтому люди могут переориентироваться на Россию", - отметили в РСТ.