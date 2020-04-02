Пензенский губернатор пообещал отдать месячную зарплату на борьбу с COVID-19

02.04.20 13:35

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что планирует перечислить заработную плату в фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

"Вместе с бизнесом мы создали фонд борьбы с коронавирусом. Поступления уже начались - от промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, простых граждан. Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд", - сказал Белозерцев в видеообращении на своей странице в инстаграме.

На сайте правительства региона отмечается, что руководители ряда компаний вышли к губернатору с инициативой создания фонда, который бы аккумулировал средства частных инвесторов для поддержки, при необходимости, медицинских учреждений и людей, оказавшихся в трудной ситуации.

По последним данным, в Пензенской области 16 человек с коронавирусом находятся в больницах. В регионе зафиксирован один летальный случай пациента с COVID-19.