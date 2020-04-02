Песков: Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

02.04.20 13:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин работает над еще одним обращением к гражданам, глава государства выступит с ним в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рабочий график (президента) включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после 16 часов - начиная с 16 часов можно будет ждать", - отметил он

"Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - уточнил Песков.

На вопрос, будет в РФ ли продлена "нерабочая неделя", объявленная в связи с распространением коронавируса, Песков сказал: "По состоянию на эту минуту, никаких решений не принималось. Но еще раз повторяю, президент работает над еще одним обращением. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом".

На вопрос, каким образом и кем принимаются соответствующие решения, Песков пояснил, что "в любом случае решения принимаются на основе информации, которую дает Оперативный штаб в плане эпидемиологической ситуации о состоянии медицинской инфраструктуры в регионах". "На основе этого уже формулируются предложения, которые докладываются президенту. Потом принимается решение", - добавил он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что за координацию всех усилий по борьбе с коронавирусом отвечает премьер Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Финальное решение, по его словам, "может приниматься и Мишустиным, может и Путиным".