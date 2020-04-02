"Победа" утвердила антикризисную программу: увольнять персонал не планирует

02.04.20 13:52

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" утвердила "масштабную" антикризисную программу в условиях падения рынка из-за коронавируса, заявил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Мы разработали и утвердили масштабную антикризисную программу, но детали сейчас раскрывать не будем. Из того, что можем сказать, - закрываем в офисе один из этажей, то есть сэкономим на электричестве, уборке, обслуживании. Кроме того, безусловно, приостановка полетов (с апреля по июнь - ИФ) сама по себе - это главная часть антикризисной программы. За крайние две недели загрузка наших рейсов скатилась до невиданных значений - 55-56%, хотя по продаже загрузка близка к 100% на месяцы вперед. То есть больше 40% клиентов в марте просто не являлись на рейсы. Поэтому мы их поддержали, сказав "давайте все останемся дома на эти два месяца", - сообщил Калмыков.

При этом сокращение персонала не входит в антикризисный план компании, отметил топ-менеджер.

"Никаких увольнений у нас не планируется, мы продолжаем серьезную работу, но удаленно. Летные экипажи сейчас направлены в оплачиваемые отпуска, они у всех накопились за годы интенсивной работы. Остальные - в режиме простоя в соответствии с Трудовым кодексом будут получать по две трети оклада. Все топ-менеджеры компании (18 человек - ИФ) добровольно решили в апреле поработать без оплаты и поддержать компанию", - сказал Калмыков. Он добавил, что в период приостановки полетов компания будет заниматься дополнительным обучением пилотов и бортпроводников, в том числе в открытом в феврале учебном центре во "Внуково".

По словам официального представителя "Победы", привлекать кредитные средства для возобновления рейсов в июне компания также не собирается.

"Сейчас у "Победы" по-прежнему нулевая кредитная нагрузка. Любые расходы на обслуживание долговых обязательств авиакомпании всегда вынуждены перекладывать на клиентов, то есть включать в тарифы. А мы очень не хотим повышать тарифы для наших клиентов. На данный момент мы не планируем влезать в долговую кабалу и привлекать кредиты", - сказала журналистам представитель компании.

В начале года на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты по всем своим зарубежным направлениям: в города Германии, Турции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, ОАЭ и Армении. С 1 апреля компания прекратила рейсы и внутри РФ - после выхода постановления правительства, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. До эт