Мишустин: более 350 млн руб. выделят для обеспечения жильем ветеранов ВОВ и их родственников

02.04.20 13:55

© РИА Новости. Артем Креминский

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что из резервного фонда правительства РФ для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны будет выделено более 350 млн рублей.

"В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильем мы выделяем из резервного фонда правительства более 350 млн рублей регионам", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства РФ.

Он отметил, что это касается также членов семей погибших ветеранов ВОВ, инвалидов, участников войны.