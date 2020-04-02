Более 2 тыс. камчатских предпринимателей попросили помощи у государства в текущих условиях

02.04.20 14:12

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Господдержка камчатских предпринимателей в первую очередь будет направлена на сохранение рабочих мест, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Больше двух тысяч обращений от нашего бизнеса уже поступило. Все возможные меры, в первую очередь, направлены на сохранение рабочих мест (...) Мы прорабатываем целый комплекс мероприятий, которые связаны и с арендными, и с налоговыми платежами, и с возможностью других видов поддержки для бизнеса. И мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы выйти из этой сложной ситуации с минимальными потерями", - сказал Илюхин, которого в четверг цитирует пресс-служба правительства Камчатского края.

Губернатор уточнил, что в условиях, когда существенно сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет клиентов, первоочередные усилия направлены на то, чтобы максимально снизить, перенести все фиксированные платежи.

К отраслям, которые несут наибольшие потери, в Камчатском крае отнесены туризм, гостиницы, общепит, физкультура и спорт, бытовые услуги, образование, здравоохранение, культура, выставочно-ярмарочная деятельность, транспорт и бытовые услуги.

План первоочередных мероприятий по помощи предпринимателям на Камчатке в целом соответствует федеральному, но регулирует правоотношения на региональном уровне.

"На основании поручения премьер-министра Михаила Мишустина губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным принято решение о приостановлении до 1 мая 2020 года проведения проверок на региональном уровне, за исключением внеплановых проверок, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также постановлением правительства Камчатского края предусмотрена отсрочка платежей за арендуемые государственные или муниципальные помещения. Вернуть деньги предприниматели смогут в 2021 году. Кроме того, большой комплекс мер касается снижения налоговой нагрузки", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и предпринимательства края Оксаны Герасимовой.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин, правительство РФ держат в зоне особого внимания ситуацию с распространением нового коронавируса. Действует Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручено обеспечить поддержку малых и средних предприятий, обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

Согласно поручению президента России, этим отраслям будет оказана следующая помощь: шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.