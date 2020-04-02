Число госпитализированных с подозрением на COVID-19 в Ярославской области увеличилось в 4 раза

02.04.20 14:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ярославской области еще девять человек госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом, общее число пациентов с сомнительным диагнозом увеличилось до 12, сообщил губернатор Дмитрий Миронов в четверг.

"Девять проб отправлены на подтверждение в Москву. Таким образом, ждем подтверждения 12 анализов. Все выявленные пациенты госпитализированы", - написал Миронов на своей странице в фейсбуке.

В среду губернатор сообщал, что три человека помещены в больницу с подозрением на коронавирус. Таким образом, число госпитализированных за сутки выросло в четыре раза.

В Ярославской области зафиксировано четыре случая заражения COVID-19, одного человека выписали после выздоровления.