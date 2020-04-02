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02.04.20 14:25
Режим полной самоизоляции введен на Чукотке
"До 14 апреля 2020 года на Чукотке действует режим всеобщей самоизоляции", - сообщается на сайте правительства округа.
Уточняется, что покидать дом можно для обращения за экстренной медпомощью, в случае угрозы жизни и здоровью, для работы, если она не приостановлена, для покупки товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности, для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома, для выноса мусора.
Жителям Чукотки также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. В том числе - в общественном транспорте, за исключением такси.
Все граждане, прибывающие на Чукотку из других регионов, должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней.
Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Чукотки, случаев заражения коронавирусом в округе не выявлено.
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