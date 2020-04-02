Экологи: новая "китовая тюрьма" может появиться в 2021 году

02.04.20 14:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Материалы по общедопустимому улову (ОДУ) косаток, белух, моржей и морских котиков на 2021 год собирается обсудить 17 апреля во Владивостоке на общественных слушаниях Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщает в четверг региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

Объявление о проведении общественных слушаний по этим материалам опубликовано на сайте Тихоокеанского филиала ВНИРО. Ведомство предлагает в 2021 году отловить: 35 белух и более 2,5 тыс. моржей для коренных народов Чукотки; четыре косатки и десять белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море; 6 тыс. 30 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.

"ВНИРО и Росрыболовство готовят новую "китовую тюрьму"! Пока на планете бушует новый коронавирус, ВНИРО вытащил из пыльного сарая старые грабли. Институт вновь объявил о проведении общественных слушаний по материалам ОДУ морских млекопитающих на 2021 год. Заказчиком материалов ОДУ по-прежнему выступает Росрыболовство", - говорится в сообщении экологов.

Согласно объявлениям на сайтах дальневосточных филиалов ВНИРО, общественные слушания по этим материалам ОДУ начнутся 10 апреля в Южно-Сахалинске, продолжатся 16 апреля в Магаданской области (поселок Ола) и в Камчатском крае (поселок Елизово), затем 17 апреля они состоятся во Владивостоке и завершатся 20 апреля в Хабаровском крае (Николаевск-на-Амуре).

"Нельзя допустить, чтобы косаток и белух снова начали отлавливать даже в научных целях. Китовая тюрьма всегда останется тюрьмой, какой бы наукой она не прикрывалась", - заявил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он напомнил, что в марте текущего года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала решение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды о необходимости защиты каспийского тюленя и дальневосточной "плотоядной" косатки, включив их в Красную книгу РФ (плотоядная косатка с 2018 г. включена в Красную книгу Камчатского края - ИФ).

"На уровне вице-премьера РФ такое решение принято, а ВНИРО и Росрыболовство словно живут своей жизнью и от правительства не зависят?!", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что экологи намерены организовать самое широкое участие общественности в обсуждении ОДУ, а также обратиться к правительству РФ с обращением, чтобы "там разобрались - почему такая несогласованность в действиях".

Экологи выразили беспокойство, что "впервые планируется беспрецедентная добыча морских котиков - более 6 тыс. особей", из них более 4 тыс. котиков на острове Тюлений (о. Сахалин), где многие годы не проводились учеты морских животных.

"Закрадываются серьезные подозрения, что это ОДУ мастерят под каких-то конкретных заказчиков. Мы опасаемся, что может начаться отлов котиков на о. Тюлений для китайских океанариумов, которые "проглотят" любое количество любых морских млекопитающих", - сказал Лисицын.

Экологи просят всех неравнодушных граждан отправлять обращения во ВНИРО с просьбой исключить из материалов ОДУ вылов морских млекопитающих.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства экологов и общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.