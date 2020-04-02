Моор: режим самоизоляции вводится в Тюменской области

02.04.20 14:31

© РИА Новости. Михаил Климентьев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области с пятницы вводится режим самоизоляции, сообщил глава региона Александр Моор в четверг в своем видеообращении, размещенном в соцсетях.

"Только что подписал постановление о введении в Тюменской области режима самоизоляции с 3 апреля", - сказал Моор.

Он также добавил, что систему спецпропусков в регионе пока вводить не планируется.