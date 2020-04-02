Почти все отдыхающие покинут Крым до 6 апреля из-за коронавируса

02.04.20 14:33

© РИА Новости. Константин Михальчевский

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Туристы начали массово покидать Крым из-за распространения нового коронавируса, почти все они вернутся домой до начала следующей надели, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики в четверг.

"Основной отток туристов уже происходит, и в данных условиях завершится до 6 апреля. Небольшое количество отдыхающих может остаться до завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки, по предоставляемым данным, не превысит 3-5%", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, для уже заселившихся туристов введен режим самоизоляции. Кроме того, муниципальные чиновники пытаются не допустить размещения гостей в частном секторе, уточнили в пресс-службе.

"Нам, безусловно, очень жаль. За апрель-май Крым, по самым скромным подсчетам, недополучит ориентировочно 900-950 тысяч туристов", - отметил руководитель министерства Вадим Волченко.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начнет действовать в республике 3 апреля.

Ночью 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост для контроля въезжающих, всем измеряют температуру, собирают личные данные. В регионе остановлено автобусное сообщение между городами и ограничено движение поездов.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - порядка 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 16 жителей республики и пяти севастопольцев, все, кроме двоих, недавно вернулись из-за границы.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.