Генпрокуратура: более 50 сайтов распространяли фейки о COVID-19

02.04.20 15:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ выявила за два месяца 52 интернет-ресурса, которые разместили фейки о коронавирусе в социальных сетях и интернет-изданиях в рунете.

"В ходе мониторинга сети "Интернет" в феврале-марте генеральной прокуратурой РФ выявлены 52 интернет-ресурса, которые размещали так называемые фейки - недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности",- сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов в четверг.

По его словам, в Роскомнадзор направлены требования "по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ".

Иванов отметил также, что по требованию Генпрокуратуры удалены 28 фейковых сообщений. "Разумеется, все это данные на этот час, они все время обновляются",- уточнил собеседник агентства.

"Генпрокуратура России на постоянной основе мониторит интернет пространство на предмет выявления фейковых, вредных сообщений и продолжит работу по ограничению доступа к ним",- добавил Иванов.

Также выявлены в ряде социальных сетей, мессенджеров, а также у "Эха Москвы" в Оренбурге.

"В ходе мониторинга сети "Интернет" Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, фейковые новости были обнаружены в Telegram, Instagram, Вконтакте и на сайте "Эхо Москвы в Оренбурге".

"Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее надзорное ведомство сообщало, что недостоверная информация выявлена в соцсетях Facebook и Вконтакте, на YouTube, а также в ряде интернет-изданий.