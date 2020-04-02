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02.04.20 15:39
Генпрокуратура: более 50 сайтов распространяли фейки о COVID-19
"В ходе мониторинга сети "Интернет" в феврале-марте генеральной прокуратурой РФ выявлены 52 интернет-ресурса, которые размещали так называемые фейки - недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности",- сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов в четверг.
По его словам, в Роскомнадзор направлены требования "по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ".
Иванов отметил также, что по требованию Генпрокуратуры удалены 28 фейковых сообщений. "Разумеется, все это данные на этот час, они все время обновляются",- уточнил собеседник агентства.
"Генпрокуратура России на постоянной основе мониторит интернет пространство на предмет выявления фейковых, вредных сообщений и продолжит работу по ограничению доступа к ним",- добавил Иванов.
Также выявлены в ряде социальных сетей, мессенджеров, а также у "Эха Москвы" в Оренбурге.
"В ходе мониторинга сети "Интернет" Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, фейковые новости были обнаружены в Telegram, Instagram, Вконтакте и на сайте "Эхо Москвы в Оренбурге".
"Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - заявили в надзорном ведомстве.
Ранее надзорное ведомство сообщало, что недостоверная информация выявлена в соцсетях Facebook и Вконтакте, на YouTube, а также в ряде интернет-изданий.
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