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02.04.20 15:11

Повреждение воинских памятников и захоронений будет уголовнонаказуемым в РФ

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и обелисков.

Инициатива (917030-7) предусматривает уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий). Это касается также памятников и других мемориальных сооружений или объектов, посвященных людям, защищавшим Отечество или его интересы.

Максимальное наказание - штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Документом предусматривается, что если преступление совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в РФ, и направлено против интересов РФ, уголовное дело может расследоваться по месту, определенному председателем Следственного комитета РФ или руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти.

Планируется привлекать к ответственности по данной статье, в том числе, иностранных граждан, совершающих подобные действия за рубежом.

Эта законодательная инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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