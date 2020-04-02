Профсоюзы предложили правительству ввести на период борьбы с коронавирусом 50% надбавки к зарплате работников сферы здравоохранения

02.04.20 15:15

© РИА Новости. Павел Львов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству РФ с предложением установить надбавки к зарплатам всех работников здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

"Прежде всего считаем необходимым на период борьбы с эпидемией установить для всех работников здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате. Они не только находятся в "группе риска" в связи с возможностью заражения, но и работают со значительными перегрузками", - пишет глава ФНПР Михаил Шмаков председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в письме, текст которого опубликован в четверг на сайте профсоюзного объединения.

Профсоюзы также предложили установить контроль со стороны правоохранительных ведомств и органов прокуратуры за деятельностью работодателей, пытающихся провести в нынешний период массовые сокращения персонала.

"В соответствии с решениями правительства РФ в отношении работодателей, которые могут принуждать работников продолжать трудовую деятельность, несмотря на распоряжения органов власти и эпидемиологические риски, осуществляется жесткий контроль со стороны правоохранительных органов и прокуратуры", - пишет Шмаков.

"Между тем, такой же контроль в целях сохранения рабочих мест необходим в отношении попыток массового сокращения работников недобросовестными работодателями. Финансовая поддержка должна быть оказана только тем работодателям, которые сохраняют рабочие места", - отмечает профсоюзный лидер в своем письме премьер-министру.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят более 20 млн. человек.