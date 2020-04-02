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02.04.20 15:32
Подмосковье вошло в тройку лучших регионов по качеству городской среды
"Московская область по среднему значению баллов городов заняла третье место в РФ второй год подряд (первое место - Москва, второе - Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.
Из 73 городов Московской области оценку "благоприятная городская среда" получили 59 городов (2018 - 58).
Среди городов от 100 до 250 тыс. человек: первое место - Реутов (261 балл), второе - Одинцово (233 балла), третье - Красногорск (230 баллов).
В группе городов 50-100 тыс. человек: первое место - Видное (237 баллов), второе - Лобня (224 балла), третье - Фрязино (219 баллов).
В группе городов 25-50 тыс. человек: второе место - Истра (233 балла), третье - Краснознаменск (224 балла) и среди городов с населением до 25 тыс. человек: первое место - Голицыно.
Индекс оценивается по 36 индикаторам в сферах жилья, ЖКХ, транспорта, культурного наследия, образования, спорта, рабочих мест, благоустройства, социального обслуживания.
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