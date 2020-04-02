Совет Федерации одобрил закон о продаже безрецептурных лекарств в Интернете

02.04.20 15:42

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, которым разрешается дистанционная продажа безрецептурных препаратов, а также оговариваются возможности продажи рецептурных лекарств.

Документ разрешает аптекам и аптечным сетям при обязательном наличии лицензии на этот вид деятельности и разрешении Росздравнадзора продавать через интернет лекарственные средства, за исключением тех препаратов, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством.

Наряду с этим аптечным организациям, индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, предоставляется право продавать дистанционным способом медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены и другие товары санитарно-гигиенического или медицинского назначения.

Порядок выдачи разрешения на розничную продажу лекарств дистанционно, требования к аптечным организациям, которые могут вести такую торговлю, порядок её осуществления, а также правила доставки препаратов гражданам будет устанавливать правительство Российской Федерации.

Документ также закрепляет право правительства на установление в 2020 году при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, временного порядка дистанционной розничной торговли, в том числе, рецептурными лекарствами. Такая норма будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Исключение в законе делается для наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов - их приобрести через интернет будет нельзя.

Ответственность за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата возлагается на аптечную организацию.

Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен.

При этом планируется ограничивать доступ к тем сайтам, где может быть размещена информация о продаже лекарственных средств, торговля которыми запрещена или ограничена на территории РФ. В первую очередь к таким препаратам относятся сильнодействующие наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Также в "черный список" будут включаться сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

Транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.

Законодательная инициатива (№285949-7) входит в число документов, принимаемых в целях противодействия коронавирусу.