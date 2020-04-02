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02.04.20 15:45
Власти Курской области ограничивают въезд в Курчатов и Железногорск
"С 3 апреля начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска, в которых находятся стратегические объекты - Курская АЭС и Михайловский ГОК. Ограничения затронут тех, кто не зарегистрирован в этих городах. Для сотрудников предприятий, проживающих в других населенных пунктах, пропуска обеспечат работодатели", - говорится в сообщении.
В настоящее время в регионе рассматривается вариант, при котором работники не приостановленных предприятий, будут получать специальные маршрутные листы. В них планируется указывать места работы и проживания, ставить подпись руководителя организации и печать.
По состоянию на 2 апреля в Курской области официально подтвержден COVID-19 у трех человек. Под наблюдением медиков находятся 495 курян, 51 из них - в больнице им. Н.А. Семашко.
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