Власти Курской области ограничивают въезд в Курчатов и Железногорск

02.04.20 15:45

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Курской области из-за распространения коронавируса начнут контролировать автотранспорт, въезжающий и выезжающий в населенные пункты, где расположены стратегические объекты, сообщает комитет информации и печати обладминистрации.

"С 3 апреля начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска, в которых находятся стратегические объекты - Курская АЭС и Михайловский ГОК. Ограничения затронут тех, кто не зарегистрирован в этих городах. Для сотрудников предприятий, проживающих в других населенных пунктах, пропуска обеспечат работодатели", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе рассматривается вариант, при котором работники не приостановленных предприятий, будут получать специальные маршрутные листы. В них планируется указывать места работы и проживания, ставить подпись руководителя организации и печать.

По состоянию на 2 апреля в Курской области официально подтвержден COVID-19 у трех человек. Под наблюдением медиков находятся 495 курян, 51 из них - в больнице им. Н.А. Семашко.