Собянин подписал закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в Москве

02.04.20 15:55

© РИА Новости. Александр Астафьев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.

Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В минувшую среду этот закон был принят на внеочередном заседании Мосгордумы.

Согласно принятому документу, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. Такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".

Редактор поправок в столичный КоАП, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что принятые Мосгордумой штрафы будут действовать при установлении режима ЧС или повышенной готовности на уровне города. При этом штрафовать в первую очередь будут тех, кто находится на карантине и является носителем инфекции.

"Федеральный КоАП не администрирует требования к тем мерам режима повышенной готовности, которые вводятся в конкретном регионе конкретным высшим должностным лицом. Нормы, которые мы рассматриваем, будут действовать только на время режима повышенной готовности в Москве", - сказал Щитов на заседании Мосгордумы в среду.

Кроме того, принятыми Мосгордумой поправками вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановки работы объектов розничной торговли, предприятий общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов. Размер штрафных санкций за такое нарушение составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

При повторном нарушение штраф за такое нарушение для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей - для юридических лиц.

Вместе с тем административная ответственность по этим статьям будет наступать только в случае, если за совершенные действия не предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Поправки также предусматривают возможность фиксации таких правонарушений посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения.

Помимо этого, документ закрепляет за общественными пунктами охраны порядка полномочия по оказанию содействия в обеспечении общественного порядка при введении режима повышенной готовности "путем информирования населения о требованиях нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение указанного режима, а также патрулирования закрепленной за ними территории в целях выявления правонарушений".

В минувший вторник в федеральный КоАП были приняты поправки, согласно которым штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности, составит для граждан от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.