Время работы общественного транспорта сократили в Новосибирске

02.04.20 16:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирска сократили время работы наземного общественного транспорта на один час, а метрополитена - на два, сообщает пресс-центр мэрии.

"С 3 апреля до особого распоряжения работа наземного пассажирского транспорта будет осуществляться до 23:00. (...) С 6 апреля до особого распоряжения подвижной состав МУП "Новосибирский метрополитен" будет работать до 22:00 с интервалом движения между поездами в "часы пик" 6 минут, в межпиковое время 8 минут", - говорится в сообщении.

При этом интервал движения наземного транспорта с 21:00 по 23:00 будет увеличен до 30 минут.

Как сообщалось, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил журналистам в четверг, что в среднем по городу пассажиропоток в общественном транспорте, который с 28 марта работал в режиме выходного дня, а также после введения режима самоизоляции, сократился на 70%.