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Пациентов НМИЦ Блохина, где у врача обнаружен COVID-19, лечат другие специалисты

© РИА Новости. Сергей Гунеев
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пациентов отделения химиотерапии НМИЦ онкологии им. Блохина, где у сотрудницы был выявлен коронавирус, продолжат лечить врачи из других отделений, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

"Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в отделении лекарственных методов лечения (химиотерапевтическом) № 3, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по Центру ограничено", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Вместе с тем шестеро пациентов отделения, контактировавших с зараженным сотрудником взяты под особый контроль, все жизненные показатели мониторятся в круглосуточном режиме.

"Пациенты изолированы в палатах, никаких признаков заражения ни у кого из них на данный момент нет. У всех будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию, основное лечение временно приостановлено, но в дальнейшем будет продолжено в полном объеме", - отмечают в пресс-службе.

Там сказали "Интерфаксу", что прерывание лечения для этих шестерых пациентов безопасно, и оно будет отложено максимум на неделю.

1 апреля 2020 года Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Блохина о положительном тесте на Covid-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического). Сотрудник находится на больничном с 25 марта, сообщает пресс-служба.

"В данный момент состояние сотрудника удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет", - отметили в пресс-службе.

Со 2 апреля приостановлена госпитализация первичных пациентов в отделение. Сотрудники распущены на карантин, каждому будет проведен тест на коронавирус, сказали в пресс-службе.

С начала пандемии в центре отменены все массовые мероприятия, сотрудники старше 65 лет переведены на работу из дома с сохранением зарплаты, на входе в здание всем входящим измеряют температуру, сотрудники с повышенной температурой на рабочее место не допускаются.

У пациентов консультативно-диагностического отделения собирается расширенный эпиданамнез, включающий сбор данных о контактах с больными новой коронавирусной инфекцией и о посещении территорий, где зарегистрированы случаи заболевания. На время карантина также запрещен проход посетителей к пациентам, находящимся на лечении в круглосуточном стационаре. Посещения разрешены только в особых случаях для родственников тяжелых больных и при принятии всех мер безопасности.

Родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии, находящимся с детьми в стационаре, запрещено покидать территорию НМИЦ онкологии им. Блохина.

Все помещения Центра убираются по дезинфекционному режиму, концентрация дезсредств при обработке поверхностей увеличена в 3 раза, также увеличена кратность обработки поверхностей.

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