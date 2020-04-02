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02.04.20 16:14
Розничную продажу алкоголя временно запретили в Забайкалье
"Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли "по пьяной лавочке" более 120 человек, большая часть - криминальные смерти. Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное", - сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулeв, слова которого приведены в сообщении.
Кроме того, в постановление губернатора о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции внесены изменения, которые рекомендуют гражданам, прибывающим на территорию региона из других субъектов РФ, "обеспечить самоизоляцию на 14 дней".
В Забайкальском крае на административной границе с другими регионами уже установлены посты, где досматривается прибывающий транспорт, а пассажирам измеряют температуру.
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