Росалкоголь: спирта для производства дезинфицирующих средств в РФ достаточно

02.04.20 16:14

© РИА Новости. Георгий Зимарев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - У российских спиртзаводов достаточно спирта для производства дезинфицирующих средств, сообщило Росалкогольрегулирование.

"В настоящее время спиртзаводы на территории Российской Федерации обладают достаточными объемами этилового спирта для производства дезинфицирующих средств. В случае возникновения дополнительной потребности в этиловом спирте, зарегистрированные производственные мощности спиртзаводов позволят увеличить объемы производства, что даст возможность удовлетворить повышенный спрос", - говорится в сообщении.

Служба также сообщила, что заявления организаций, планирующих производить спиртосодержащие дезинфицирующие средства, будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Кроме того, в первоочередном порядке Росалкогольрегулирования рассмотрит заявления соискателей лицензии на производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Для производителей фармсубстанции вступили в силу новые нормы законодательства, в соответствии с которыми значительно упрощены обязательные требования для получения лицензии, напомнила служба.

Росалкогольрегулирование проводит мониторинг объема производства и остатков этилового спирта в РФ в условиях пандемии COVID-19 и необходимости обеспечения населения достаточным количеством дезинфицирующих средств.