Соловки закрыли для паломников и туристов из-за ситуации с COVID-19

02.04.20 16:18

© РИА Новости. Владимир Трефилов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал указ, в соответствии с которым попасть на территорию Соловецкого архипелага могут только местные жители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Второму архангельскому объединенному авиаотряду (предписано) осуществлять продажу авиабилетов на Соловецкий архипелаг исключительно жителям архипелага", - сказал собеседник агентства, уточнив, что попасть на Соловки в настоящее время можно только воздушным транспортом, так как навигация еще не открылась.

Он добавил, что указ уже вступил в силу.

По информации, опубликованной на официальном сайте Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, с просьбой закрыть для посещения Соловки к губернатору Архангельской области обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На острове обстановка спокойная, работает оперативный штаб. Сотрудники Соловецкого музея-заповедника перешли на удаленный режим работы. Настоятель Соловецкого монастыря ограничил передвижение монахов по острову, но службы в храмах монастыря идут в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

На Соловках, кроме местных жителей, живут и работают еще двести человек - они занимаются реставрацией, строительными работами, в том числе строят взлетно-посадочную полосу.

"На остров самолеты доставляют продукты питания и товары первой необходимости, на этих рейсах можно покинуть Соловки, а вот прилететь - только по разрешению штаба. Попадание вируса на Соловки особенно опасно из-за их островной замкнутости, к тому же здесь нет условий для обсервации", - отмечается в сообщении.

В Архангельской области с 30 марта действует режим самоизоляции.