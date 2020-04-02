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Санатории и турбазы Свердловской области приостановят работу до лета

© РИА Новости. Павел Лисицын
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пансионаты, детские лагеря и базы отдыха Свердловской области не будут принимать и размещать гостей до начала лета.

Губернатор региона Евгения Куйвашева подписал указ, согласно которому в Свердловской области до 1 июня приостанавливается "бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения".

Также в регионе до начала лета приостановят работу горнолыжные трассы и объекты массового отдыха на курортах.

Губернатор также внес изменения в пункт указа, предполагающий приостановку работы объектов розничной торговли до 5 апреля. Так, продолжать деятельность могут лишь те организации, у которых доля продажи товаров первой необходимости составляет не мене 30% товарооборота.

Приостановят работу также организации бытового обслуживания населения, за исключением ритуальных служб.

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