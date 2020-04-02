Около 500 подмосковных детей-сирот устроили в семьи с начала года

02.04.20 16:23

© РИА Новости. Владимир Песня

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Семью с начала 2020 года обрели 499 детей-сирот из Московской области, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 499 детей-сирот", - привели слова Каклюгиной в пресс-службе ведомства.

Всего в Подмосковье проживает около 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На воспитании в замещающих семьях находятся почти 16 тыс. из них.