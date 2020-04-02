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02.04.20 16:33
Инвесторы приобрели 70 тыс. защитных масок для оперативных служб в Липецкой области
"В ближайшее время 69 тысяч масок будут переданы в ведомства, продолжающие свою работу во время режима самоизоляции. Именно они обеспечивают контроль за соблюдением требований карантина. В частности, это сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, а также исполнительные органы власти", - говорится в сообщении.
Кроме того, первые шесть тысяч масок ОЭЗ "Липецк" уже закупила у предприятия, которое перепрофилировало свою деятельность. Маски переданы пассажироперевозчикам. Ежедневно на маршруты выходят более 480 водителей муниципальных и частных транспортных предприятий.
"Мы не останавливаем свою деятельность как управляющей компании, и все наши предприятия в полной мере обеспечены необходимыми ресурсами. Но в сложившейся ситуации считаем своим долгом сконцентрировать работу на благо жителей области. ОЭЗ "Липецк" координирует деятельность по обеспечению масками региона. Уже 70 тысяч штук переданы в приоритетные ведомства, и работа не останавливается", - прокомментировал генеральный директор особой экономической зоны "Липецк" Дмитрий Дударев.
В Липецкой области введен особый режим самоизоляции граждан. На сегодняшний день лабораторно подтвержено 12 случаев заражения коронавирусом в регионе.
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