Инвесторы приобрели 70 тыс. защитных масок для оперативных служб в Липецкой области

02.04.20 16:33

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Резиденты особой экономической зоны "Липецк" передали для оперативных служб Липецкой области большую партию защитных медицинских масок, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В ближайшее время 69 тысяч масок будут переданы в ведомства, продолжающие свою работу во время режима самоизоляции. Именно они обеспечивают контроль за соблюдением требований карантина. В частности, это сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, а также исполнительные органы власти", - говорится в сообщении.

Кроме того, первые шесть тысяч масок ОЭЗ "Липецк" уже закупила у предприятия, которое перепрофилировало свою деятельность. Маски переданы пассажироперевозчикам. Ежедневно на маршруты выходят более 480 водителей муниципальных и частных транспортных предприятий.

"Мы не останавливаем свою деятельность как управляющей компании, и все наши предприятия в полной мере обеспечены необходимыми ресурсами. Но в сложившейся ситуации считаем своим долгом сконцентрировать работу на благо жителей области. ОЭЗ "Липецк" координирует деятельность по обеспечению масками региона. Уже 70 тысяч штук переданы в приоритетные ведомства, и работа не останавливается", - прокомментировал генеральный директор особой экономической зоны "Липецк" Дмитрий Дударев.

В Липецкой области введен особый режим самоизоляции граждан. На сегодняшний день лабораторно подтвержено 12 случаев заражения коронавирусом в регионе.