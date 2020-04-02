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02.04.20 16:35
Псковичам будут бесплатно выдавать маски при любой покупке в аптеке
По его словам, вчера в аптеки было передано 8,5, тыс. масок, 4,5 тыс штук - аптекам Пскова, а еще 4 тыс - по районам. "Эти маски не продаются, а выдаются по пять штук вместе с покупками", - добавил глава региона, заметив, что в аптеки региона должны прийти еще 60 тыс. масок.
"К сожалению, на сегодняшний день минимальная закупочная цена одной маски - 37 рублей. И поставщики тоже берут по этим ценам. Мы прослеживаем всю цепочку. Производители говорят о дефиците исходных материалов, но это предмет разбирательства ФАС", - отметил губернатор и поблагодарил Минпромторг за поставку в регион 270 тысяч масок. "Мы сформировали запас масок для лечебных учреждений, полиции, пограничников и еще ряда организаций", - сказал он
Также в процессе решения вопрос об обеспечении региона порядка 500 тыс масок в месяц.
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