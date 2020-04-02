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Суд над обвиняемым в подготовке теракта в Крыму Приходько начнется 9 апреля

© РИА Новости. Максим Богодвид
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 9 апреля начало судебного процесса против жителя Крыма Олега Приходько, обвиняемого в подготовке теракта и подготовке к поджогу генконсульства РФ в украинском Львове, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Назим Шейхмамбетов в четверг.

"Предварительное следствие закончилось, прошло предварительное слушание в Южном окружном военном суде, на заседании была продлена мера пресечения до 15 сентября и назначена дата первого заседания по существу - 9 апреля", - сказал Шейхмамбетов.

Адвокат уточнил, что несколько дней назад Приходько этапировали из симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону. По его словам, суд может 6 апреля также рассмотреть вопрос о переносе заседания из-за коронавируса.

Сотрудники ФСБ 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Его обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Изначально Приходько вменяли две статьи: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ".

В феврале Шейхмамбетов сообщил, что Приходько добавили новый эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта) - подготовку поджога генконсульства РФ на Украине.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию. Он называет себя гражданином Украины, и утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году.

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