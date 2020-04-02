COVID-19 в СКФО заражены 60 человек, более 6 тыс. жителей изолированы

02.04.20 16:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько тысяч жителей Северного Кавказа, в том числе прибывших из зарубежных стран, были изолированы в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает аппарат полпреда президента РФ в СКФО.

"На 2 апреля в округе зарегистрировано 15 новых подтвержденных случаев заражения, всего заболевших - 60, умер один человек, изолировано 6 тыс. 281 человек, в лечебных учреждениях находится 169 пациентов ", - говорится в сообщении.

Во всех субъектах округа решением местных властей действует режим самоизоляции.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка контролирует подготовку медучреждений к работе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"В работу по предотвращению заражения жителей включились органы власти, представители общественности, бизнеса, волонтеры ", - сказано в пресс-релизе.

В частности, в Северной Осетии на оснащение медучреждений дополнительно будет направлено 108 млн рублей, в том числе 8 млн пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, остальные средства - на техническое оснащение.

На Ставрополье организована работа "горячей линии " для информирования предпринимателей о мерах господдержки в условиях режима самоизоляции.

В Ставропольской краевой больнице шьют 300 защитных многоразовых масок в день. Для своих работников выпуск защитных медицинских масок начал концерн "Кизлярский электромеханический завод" в Дагестане.

Ингушские медики получили от местных волонтеров более тысячи восьмислойных многоразовых масок, сшитых за несколько дней студентами Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа.

Владельцы гостиничного комплекса "Асса " в Назрани и всесезонного оздоровительного курорта "Армхи " в Джейрахском районе готовы оказать региональному Минздраву помощь в борьбе с коронавирусом.

"Армхи " может предоставить здание для размещения изолированных людей, а также медикаменты, оборудование открытого на курорте медцентра.

Ряд предпринимателей КБР решили помочь ветеранам и вдовам участников ВОВ, одиноким людям с ограниченными возможностями здоровья и малоимущим семьям. Будет организована адресная доставка продуктовых наборов. Также они помогут и медработникам, предоставят средства защиты: костюмы, халаты, респираторы, маски.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в ЮФО И СКФО 130 подтвержденных случаев заражения коронавирусом: Дагестан - 25, Краснодарский край - 22, Крым - 16, Ставрополье - 15, Чеченская республика - 10, Ростовская область - 9, по 8 человек - в Волгоградской области и КБР, в Севастополе и Адыгее - по 5 человек, Северная Осетия - 4, Астраханская область - 2 человека, Калмыкия - 1.

В Карачаево-Черкессии и Ингушетии официально подтвержденных случаев заражения нет.