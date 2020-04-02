Губернатор Архангельской области Орлов уходит в отставку

02.04.20 16:58

© РИА Новости. Владимир Трефилов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Губернатор только что объявил", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

"Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион, к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке", - привели в пресс-службе слова Орлова.

"Все решения сегодня для меня уже приняты", - добавил губернатор.