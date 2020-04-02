Путин продлил режим "нерабочих дней" в России до 30 апреля

02.04.20 17:21

© РИА Новости. Михаил Климентьев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим "нерабочих дней" в качестве меры противодействия распространению коронавируса в России продлен до 30 апреля.

Такое решение принял в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы", - сказал Путин в телеобращении.

Он отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

Однако период нерабочих дней может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - уточнил президент.

Путин подчеркнул, что, "реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно". "Важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективно, стабильно работающая экономика лежит в основе наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения", - сказал глава государства.

По его словам, нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, объявленные в РФ в связи с распространением коронавируса, позволили выиграть время для упреждающих действий.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам президента, это позволило бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как российский опыт, так и практики других стран

В то же время президент подчеркнул, что медицинские учреждения, аптеки, магазины с товарами первой необходимости и органы власти продолжат работать во время продленных до 30 апреля нерабочих дней.

"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал Путин, отметив, что все они должны работать при строгом обеспечении безопасности граждан.

При этом координацией работы регионов по противодействию коронавирусу президент поручил заниматься полпредам.

"Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти.(...) Поэтому я поручил своим полпредам в федеральных округах координировать работу в регионах", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что вся информация (из регионов - ИФ) должна поступать в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений".

"И, конечно, действия федеральных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный, критерий - защищенность, здоровье и безопасность граждан РФ", - заявил Путин.

Кроме того, дополнительные полномочия предоставят губернаторам для борьбы с распространением коронавируса.

"Субъектам и главам субъектов по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сказал Путин.

По его словам, регионы "сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте или его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие смогут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан".

"Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, регионы обязаны будут согласовывать такое решение с федеральным правительством", - подчеркнул президент.