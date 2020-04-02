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02.04.20 17:28
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
"Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми", - сказал Гапликов в видеообращении, размещенном в четверг на его странице в соцсети.
Он отметил, что направил соответствующее обращение президенту РФ.
"Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным", - отметил Гапликов.
"Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона", - сказал Гапликов.
Он также поблагодарил жителей республики за поддержку, совместную работу, прямоту и требовательность.
Гапликов возглавлял республику Коми с 2015 года.
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