Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

02.04.20 17:28

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку.

"Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми", - сказал Гапликов в видеообращении, размещенном в четверг на его странице в соцсети.

Он отметил, что направил соответствующее обращение президенту РФ.

"Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным", - отметил Гапликов.

"Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона", - сказал Гапликов.

Он также поблагодарил жителей республики за поддержку, совместную работу, прямоту и требовательность.

Гапликов возглавлял республику Коми с 2015 года.