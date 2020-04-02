Цыбульский назначен врио главы Архангельской области

02.04.20 17:44

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин принял в четверг отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, назначив врио главы региона Александра Цыбульского, сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И.А. по собственному желанию", - говорится в указе.

"Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания".